Слухи: Раскрыты спецификации OnePlus Ace 5 и его отличия от OnePlus 13R

MForum.ru
11.12.2024,
Ожидается, что в конце этого месяца в Китае компания OnePlus представит серию смартфонов Ace 5. В линейку войдут два устройства: Ace 5 и Ace 5 Pro, основой «железа» которых станут Snapdragon 8 Gen 3 и Snapdragon 8 Elite, соответственно.
OnePlus Ace 5
Новая утечка, любезно предоставленная информатором Digital Chat Station, раскрыла почти все о стандартной модели Ace 5.
Ожидается, что OnePlus Ace 5 будет оснащен 6,78-дюймовой панелью BOE X2 8T LTPO с плоским дизайном и сверхтонкими рамками со всех четырех сторон. Разрешение экрана 1,5K, возможная частота обновления 120 Гц.
Несмотря на то, что основой устройства будет чип Snapdragon 8 Gen 3 с тактовой частотой 3,3 ГГц, как показали тесты, новинка сможет обеспечить пользовательский опыт близкий к смартфонам на базе новейшего чипсета Snapdragon 8 Elite.
Аккумулятор OnePlus Ace 5 имеет номинальную емкость 6285 мАч, типичное значение составляет 6415 мАч. Мощность поддерживаемой быстрой зарядки — 80 Вт.
С точки зрения дизайна, Ace 5 будет отличаться премиальным внешним видом включая стекло Crystal Shield, прямоугольную металлическую среднюю рамку и зеленый керамический корпус. Кроме того, он будет оснащен слайдером оповещений.
Предыдущие утечки Ace 5 предполагали наличие 16-мегапиксельной фронтальной камеры и связки 50 + 8 + 2 Мп камер на задней панели. Программная часть — ColorOS 15 на базе Android 15. Вероятно, топовая версия может предложить 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища.
OnePlus 13R, глобальный анонс которого ожидается в январе 2025 года станет улучшенной версией Ace 5. Ожидается, что 13R будет оснащен тройной камерой с разрешением 50 мегапикселей (основная) + 8 мегапикселей (сверхширокоугольная) + 50 мегапикселей (2x телефото), но меньшей батареей емкостью 5500 мАч.
© Антон Печеровый,
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