Анонсы: Представлен Realme Neo7 с Dimensity 9300+, АКБ 7000 мАч и защитой от воды и пыли IP69

MForum.ru

Анонсы: Представлен Realme Neo7 с Dimensity 9300+, АКБ 7000 мАч и защитой от воды и пыли IP69

11.12.2024, MForum.ru

Официально представлен смартфон Realme Neo7, сочетающий топовые характеристики и среднюю цену. Устройство базируется на чипсете MediaTek Dimensity 9300+ (флагманской SoC, выпущенной в начале этого года) и получило АКБ емкостью 7000 мАч, быструю зарядку 80 Вт и защиту от воды и пыли по классу IP69.

Анонсы: Представлен Realme Neo7 с Dimensity 9300+, АКБ 7000 мАч и защитой от воды и пыли IP69

Realme Neo7 оснащен 6,78-дюймовым 8T LTPO OLED-дисплеем разрешением FHD+ с частотой обновления 1-120 Гц. Панель производства BOE обеспечивает пиковую локальную яркость 6000 нит, для ее защиты используется Crystal Armor Glass. Realme интегрировала в экран оптический сканер отпечатков пальцев, в вырезе экрана размещена 16-мегапиксельная селфи-камера.

Анонсы: Представлен Realme Neo7 с Dimensity 9300+, АКБ 7000 мАч и защитой от воды и пыли IP69

Основной сенсор тыловой камеры Realme Neo7 – 50-мегапиксельный IMX882 с эквивалентным объективом 26 мм и оптической стабилизацией изображения. В качестве дополнительного используются 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с эквивалентным объективом 16 мм.

Анонсы: Представлен Realme Neo7 с Dimensity 9300+, АКБ 7000 мАч и защитой от воды и пыли IP69

Программное обеспечение – Android 15 с оболочкой Realme UI 6.0. Также отметим Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и массивный радиатор VC площадью 7700 мм².

Анонсы: Представлен Realme Neo7 с Dimensity 9300+, АКБ 7000 мАч и защитой от воды и пыли IP69

Согласно внутренним тестам Realme, аккумулятор емкостью 7000 мАч обеспечивает до трех дней автономной работы.

Анонсы: Представлен Realme Neo7 с Dimensity 9300+, АКБ 7000 мАч и защитой от воды и пыли IP69

Realme Neo7 предлагается в белом, синем и черном цветах. Цены за комплектацию 12/256 ГБ в Китае начинаются от 2199 юаней (302 доллара США).

Анонсы: Представлен Realme Neo7 с Dimensity 9300+, АКБ 7000 мАч и защитой от воды и пыли IP69

Топовая версия с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти обойдется 3299 юаней (454 доллара США). Прием предзаказов уже начался, старт продаж – 16 декабря.

Анонсы: Представлен Realme Neo7 с Dimensity 9300+, АКБ 7000 мАч и защитой от воды и пыли IP69

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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