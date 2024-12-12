Слухи: Раскрыты полные спецификации Google Pixel 9a

12.12.2024, MForum.ru

Предстоящий Pixel 9a от Google уже несколько раз просачивался в сеть. Новая утечка якобы раскрывает полные спецификации устройства. Источником якобы является оператор беспроводной связи, и эта информация (также якобы) подтверждена вторым источником.

Если верить этой информации: Pixel 9a будет работать на чипсете Tensor G4, как и остальная часть семейства Pixel 9. Объемы памяти составят 8 ГБ оперативной LPDDR5X и 128/256 ГБ хранилища UFS 3.1.

Естественно, Pixel 9a выйдет с Android 15 на борту и будет поддерживаться в течение семи лет обновлениями ОС и безопасности.

Экран Pixel 9a представляет собой 6,285-дюймовую панель разрешением 1080x2424 точек с частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации сенсора 240 Гц, пиковой яркостью 2700 нит, яркостью HDR 1800 нит и стеклом Gorilla Glass 3.

На задней панели ожидается 48-мегапиксельная f/1.7 основная камера с датчиком Samsung ISOCELL GN8 и 13-мегапиксельная f/2.2 сверхширокоугольная камера с датчиком Sony IMX712. Тот же датчик будет использоваться для фронтальной камеры.

Емкость АКБ составит 5100 мАч, будет поддерживаться проводная зарядка мощностью 23 Вт и беспроводная зарядка мощностью 7,5 Вт. Кроме того, Pixel 9a получит степень защиты от пыли и воды IP68.

Размеры устройства составляют 154,7 x 73,3 x 8,9 мм, а вес — 185,9 г. Таким образом, он немного выше и шире своего предшественника, но при этом весит меньше. Причем с аккумулятором на 13% больше.

Ожидаемая цветовая гамма: Obsidian, Porcelain, Iris и Peony. Цены будут начинаться с $499 за модель со 128 ГБ встроенной памяти. Версия для Verizon с поддержкой mmWave 5G будет стоить $549. Согласно предыдущим слухам, Pixel 9a официально представят в марте следующего года.