Слухи: Раскрыты подробности о китайской версии Vivo Y300 5G

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Слухи: Раскрыты подробности о китайской версии Vivo Y300 5G

13.12.2024, MForum.ru

Vivo Y300 5G планируется представить в Китае 16 декабря. Этот смартфон отличается от Y300 на базе Snapdragon 4 Gen 2, который недавно дебютировал в Индии. Недавний пост WHYLAB в социальной сети Weibo раскрыл почти все подробности об этой новинке.

Слухи: Раскрыты подробности о китайской версии Vivo Y300 5G

Согласно утечке, Vivo Y300 5G базируется на чипсете MediaTek Dimensity 6300. Смартфон будет доступен в четырех комбинациях памяти: 8 +128 ГБ, 8+256 ГБ, 12 + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ. Во всех случаях ОЗУ – LPDDR4X.

Vivo Y300 5G будет оснащен плоским 6,77-дюймовым OLED-экраном с встроенным в экран сканером отпечатков пальцев. Разрешение экрана составит 2392x1080 точек, частота обновления 120 Гц. Локальная яркость может достигать 1800 нит. Дисплей использует высокочастотное ШИМ-затемнение 3840 Гц (по умолчанию 2160 Гц), 8-битную глубину цвета и защищен стеклом Diamond Shield, которое поддерживает касание жирными руками.

Для селфи Vivo Y300 5G получил 8-мегапиксельную фронтальную камеру OmniVision OV08D10. На задней панели установлена двойная камера, состоящая из 50-мегапиксельной основной камеры Samsung S5KJNS и 2-мегапиксельного датчика глубины GalaxyCore GC02M1.

Слухи: Раскрыты подробности о китайской версии Vivo Y300 5G

Одной из главных особенностей Vivo Y300 5G станет тройная акустическая система, включая динамики AAC 1326D, расположенные на задней панели, нижние динамики AAC 1116B и верхние динамики Goertek 0809 с пиковой мощностью 4,5 Вт. Он также является первым, кто предлагает панорамный 3D-звук.

Что касается возможностей подключения, Y300 будет поддерживать Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.4. За автономность отвечает АКБ емкостью 6500 мАч (обеспечивая плотность энергии 776 Вт•ч/л) с быстрой зарядкой 44 Вт. Также отметим Android 15 на базе OriginOS 5 и корпус с защитой от пыли и воды по классу IP64.

Купить китайский вариант Vivo Y300 5G можно будет в трех цветах: Qingsong, Ruixue White и Xingdiaon Black. Вариант Qingsong имеет толщину 7,79 мм, а два других цвета — 7,85 мм. Вес 199,9 грамм. Предполагается, что его цена в Китае составит около 1000 юаней (~139 долларов США).

Слухи: Раскрыты подробности о китайской версии Vivo Y300 5G

© Антон Печервый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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