Слухи: Poco X7 и X7 Pro замечены на рендерах

16.12.2024, MForum.ru

Ожидается, что серия Poco X7 будет анонсирована в ближайшее время, а сети появились ь первые подробные рендеры моделей Poco X7 и X7 Pro. Новинки появятся в качестве преемников Poco X6 и X6 Pro и, судя по рендерам, с заметным изменением дизайна.

Poco X7 получил дизайн схожий с Redmi Note 14 Pro и три камеры на задней панели. На рендерах новинка показана в зеленом, серебристом и черно-желтом цветах. Экран устройства изогнут с двух сторон, что аналогично Redmi Note 14 Pro.

Poco X7 Pro получит иной внешний вид, с двухцветной задней панелью и сдвоенной камерой. Боковые грани плоские. На рендерах X7 Pro показан в черном, зеленом и черно-желтом цветах.

Характеристики обоих новинок все еще держатся в секрете. Ожидается, что оба устройства будут выпущены с HyperOS 2.0 из коробки.

Также в серии Poco X7 может быть еще одно устройство – Poco X7 Neo, который недавно появился в списке Geekbench с чипсетом MediaTek Dimensity 7025. Информации о том, будут ли все три новинки серии Poco X7 представлены вместе пока нет.