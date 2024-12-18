Анонсы: Представлен Motorola Moto E15 с Android 14 Go

MForum.ru
18.12.2024,
Motorola официально представила смартфон Moto E15. Новика относится к классу доступных устройств и работает под управлением операционной системы Android 14 Go.
Moto E15 оснащен 6,67-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением HD+ и защитой Gorilla Glass. Основа аппаратной части - чипсет Helio G81 в сочетании с 2 ГБ оперативной памяти, что является максимумом для версии Android Go (Google ограничивает смартфоны с большим объемом оперативной памяти соответствующими выпусками Android). Встроенная память – 64 Гб с возможностью расширения картами microSD.
Тыловая камера включает в себя основной сенсор разрешением 32 Мп и вспомогательный сенсор, параметры которого производитель не раскрывает. Для сэлфи предназначена фронтальная камера разрешением 8 Мп, размещенная в круглом вырезе дисплея.
За автономность отвечает АКБ емкостью 5200 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт. Дактилоскопический сенсор размещен на боковом торце, встроен в клавишу включения.
Купить Moto E15 можно в цветах Misty Blue, Fresh Lavender и Denim Blue. Цена и сроки доступности пока не объявлены. Motorola заявила, что Moto E15 будет доступен в Европе, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
© Антон Печеровый,
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