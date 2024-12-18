Анонсы: Moto G05 с чипсетом Helio G81 представлен официально

MForum.ru
18.12.2024,
Еще одной новинкой от Motorola стал смартфон Moto G05, использующий тот же чипсет Helio G81, что и его старшие собратья. Размеры также идентичны Moto G15, как и толщина, составляющая 8,2 мм (хотя он на грамм легче — 189 г).
Дисплей Moto G05 немного меньше: 6,67-дюйма, разрешение HD+. В вырезе экрана размещена 8 Мп фронтальная камера. Тыловая камера сдвоенная: основной сенсор 50 Мп и неназванный вспомогательный.
Объем ОЗУ Moto G05 составляет 4 Гб, встроенной памяти 64 ГБ или 128 ГБ. Также отметим поддержку двух SIM-карт и карт памяти microSD. В части защиты от влаги и пыли новинка сертифицирована по стандарту IP54. Отдельного внимания заслуживает поддержка NFC (только в некоторых регионах), сохранившийся 3,5-мм аудиоразъем и Bluetooth 5.4.
Варианты цветов здесь: Forest Green или Plum Red. Новинка появится в Европе, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Цена и дата начала отгрузок пока не объявлена.
© Антон Печеровый,
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