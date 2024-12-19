Анонсы: Poco C75 5G доступный 5G-смартфон на Snapdragon 4s Gen 2

19.12.2024, MForum.ru

Второй новинкой стал Poco C75 5G, который отличается от простого Poco C75, поддерживающего только 4G-сети. Основа аппаратной платформы 5G-версии - чипсет Snapdragon 4s Gen 2.

Напомню, этот чип 4-нм чип также имеет два ядра Cortex-A78 (2,0 ГГц, и шесть ядер A55 (1,8 ГГц), но более низкие тактовые частоты, а значит более низкую производительность. Дополняют чипсет 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти, которую можно расширить картами памяти microSD объемом до 1 ТБ (слот выделенный).

Как и его 4G-собрат, Poco C75 5G получил большой 6,88-дюймовый ЖК-дисплей разрешением HD+ с частотой обновления 120 Гц. В вырезе экрана размещена фронтальная камера разрешением 5 Мп. Тыловая камера базируется на 50-мегапиксельном сенсоре Sony и способна записывать видео 1080p при 30 кадрах в секунду.

Толщина Poco C75 5G составляет 8,22 мм, вес 205 г. За автономность устройства отвечает аккумулятор емкостью 5160 мАч с быстрой зарядкой мощностью 18 Вт. Сканер отпечатков пальцев установлен сбоку, на верхнем торце размещен разъем для наушников 3,5 мм (но без ИК-порта).

Poco C75 5G уже доступен для предварительного заказа на Flipkart в цветах Aqua Bliss, Enchanted Green и Silver Stardust. Существует только одна конфигурация памяти — 4/64 ГБ, стоимостью 8000 рупий.