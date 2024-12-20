Слухи: Раскрыты ключевые характеристики Vivo Pad 4 Pro

MForum.ru
20.12.2024,
В марте текущего года компания Vivo представила планшетный компьютер Pad 3 Pro, базирующийся на чипсете Dimensity 9300, а июне дебютировал Pad 3 со Snapdragon 8s Gen 3 на борту. Свежая утечка от Digital Chat Station, раскрыла ключевые подробности о предстоящем Vivo Pad 4 Pro.
По данным информатора, Vivo Pad 4 Pro будет оснащен дисплеем обычного размера, но «разработанным по индивидуальному заказу». Таким образом Vivo Pad 4 Pro может унаследовать 13-дюймовую ЖК-панель с поддержкой частоты обновления 144 Гц.
Основой устройства станет чипсет Dimensity 9400, который уж еиспользуется в нескольких флагманских смартфорнаъх, таких как Vivo X200, X200 Pro, Oppo Find X8 и Find X8 Pro. Но, Vivo Pad 4 Pro имеет все шансы стать первым планшетом на базе этого чипа.
Также в утечке упомянуто, что номинальная емкость аккумулятора Vivo Pad 4 Pro составит 11 790 мАч. Таким образом, речь может идти об АКБ с типичным значением емкости около 12 000 мАч.
Остальные подробности пока не раскрываются. Также нет информация о сроках анонса. Впрочем, с учетом релиза Vivo Pad 3 Pro в марте текущего года, можно предположить, что Vivo Pad 4 Pro дебютирует с конца февраля по начало апреля следующего года. Кроме того, серия Pad 3 так и осталась эксклюзивной для китайского рынка, таким образом нет ясности, планирует ли бренд выпускать серию Pad 4 за пределами Китая.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
13.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о китайской версии Vivo Y300 5G / MForum.ru
12.12. [Новинки] Это интересно: Vivo создаст новый суббренд в следующем году / MForum.ru
09.12. [Новинки] Слухи: OnePlus работает над компактным флагманом / MForum.ru
29.11. [Новинки] Анонсы: Vivo S20 и S20 Pro представлены официально / MForum.ru
25.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y300 5G с 50-мегапиксельной основной камерой / MForum.ru
20.12. [Новинки] Слухи: HMD Global работает над смартфоном под кодовым названием «Orka» / MForum.ru
20.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые характеристики Vivo Pad 4 Pro / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Poco C75 5G доступный 5G-смартфон на Snapdragon 4s Gen 2 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Poco M7 Pro 5G — 5G-смартфон за 15 000 рупий / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Moto G05 с чипсетом Helio G81 представлен официально / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Motorola представила смартфоны с емкими АКБ – Moto G15 и G15 Power / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Motorola Moto E15 с Android 14 Go / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Классические телефоны Nokia получают обновление 2025 года / MForum.ru
16.12. [Новинки] Слухи: Poco X7 и X7 Pro замечены на рендерах / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Lava O3 Pro появился на Amazon India / MForum.ru
13.12. [Новинки] Анонсы: Huawei FreeBuds Pro 4 стали первым устройством бренда Huawei Sound / MForum.ru
13.12. [Новинки] Анонсы: Серия Huawei Nova 13 выходит на мировой рынок / MForum.ru
13.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о китайской версии Vivo Y300 5G / MForum.ru
12.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты полные спецификации Google Pixel 9a / MForum.ru
12.12. [Новинки] Это интересно: Vivo создаст новый суббренд в следующем году / MForum.ru
11.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme Neo7 с Dimensity 9300+, АКБ 7000 мАч и защитой от воды и пыли IP69 / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации OnePlus Ace 5 и его отличия от OnePlus 13R / MForum.ru
10.12. [Новинки] Слухи: Amazon раскрыл характеристики, дизайн и дату запуска Lava Blaze Duo / MForum.ru
10.12. [Новинки] Слухи: iQOO, Redmi и OnePlus также представят смартфоны с АКБ 7000 мАч / MForum.ru
10.12. [Новинки] Слухи: OnePlus Ace 5 показали на фото / MForum.ru