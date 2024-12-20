Слухи: Раскрыты ключевые характеристики Vivo Pad 4 Pro

20.12.2024, MForum.ru

В марте текущего года компания Vivo представила планшетный компьютер Pad 3 Pro, базирующийся на чипсете Dimensity 9300, а июне дебютировал Pad 3 со Snapdragon 8s Gen 3 на борту. Свежая утечка от Digital Chat Station, раскрыла ключевые подробности о предстоящем Vivo Pad 4 Pro.

По данным информатора, Vivo Pad 4 Pro будет оснащен дисплеем обычного размера, но «разработанным по индивидуальному заказу». Таким образом Vivo Pad 4 Pro может унаследовать 13-дюймовую ЖК-панель с поддержкой частоты обновления 144 Гц.

Основой устройства станет чипсет Dimensity 9400, который уж еиспользуется в нескольких флагманских смартфорнаъх, таких как Vivo X200, X200 Pro, Oppo Find X8 и Find X8 Pro. Но, Vivo Pad 4 Pro имеет все шансы стать первым планшетом на базе этого чипа.

Также в утечке упомянуто, что номинальная емкость аккумулятора Vivo Pad 4 Pro составит 11 790 мАч. Таким образом, речь может идти об АКБ с типичным значением емкости около 12 000 мАч.

Остальные подробности пока не раскрываются. Также нет информация о сроках анонса. Впрочем, с учетом релиза Vivo Pad 3 Pro в марте текущего года, можно предположить, что Vivo Pad 4 Pro дебютирует с конца февраля по начало апреля следующего года. Кроме того, серия Pad 3 так и осталась эксклюзивной для китайского рынка, таким образом нет ясности, планирует ли бренд выпускать серию Pad 4 за пределами Китая.