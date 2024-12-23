Анонсы: Honor Pad V9 с 11,5 дюймовым дисплеем представлен официально

23.12.2024, MForum.ru

Бренд Honor представил новый Android-планшет— Honor Pad V9. Новинка представляет собой устройство, оснащенное 11,5-дюймовым дисплеем с поддержкой стилуса, чипсетом Dimensity 8350 и аккумулятором емкостью 10 100 мАч с зарядкой 66 Вт.

Honor Pad V9 оснащен 11,5-дюймовым IPS LCD-дисплеем разрешением 2800 x 1840 пикселей с частотой обновления 144 Гц. Другим важным для мультимедийных задач элементом стала система из восьми динамиков с поддержкой Spatial Audio, Hi-Res Audio и DTS:X. Экран поддерживает ввод с помощью стилуса Magic Pencil 3 (в комплект поставки не входит).

Фоточасть Honor Pad V9 включает в себя 13-мегапиксельную тыловую и 8-мегапиксельную фронтальную камеры.

В программной части новинка работает под управлением Android 15 с оболочкой MagicOS 9.0 поверх него.

Honor Pad V9 поставляется в сером, белом и фиолетовом цветах. Базовая комплектация 8/128 ГБ обойдется в 2099 юаней (288 долларов США), топовая версия 12/512 ГБ — 2799 юаней (384 доллара США). Новинка уже доступна для заказа на официальном сайте Honor, старт отгрузок запланирован на 24 декабря.