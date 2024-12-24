Анонсы: Vivo Y29 5G – смартфон начального уровня для 5G-сетей

24.12.2024, MForum.ru

В Индии представлен смартфон Vivo Y29 5G, представляющий собой устройство начального уровня с поддержкой сетей 5G. Новинка стала приемником Vivo Y28 5G, который был официально представлен в январе текущего года.

Vivo Y29 5G оснащен 6,68-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением HD+ с частотой обновления 120 Гц. В круглом вырезе экрана размещена 8 Мп сэлфи-камера. Дактилоскопический сенсор – на боковой грани.

Тыловая камера включает в себя 50 Мп основной сенсор, вспомогательный разрешением 0,08 Мп и светодиодную вспышку Dynamic Light. ОС – FunTouch OS 14 поверх Android 14.

Аппаратная платформа Vivo Y29 5G включает в себя чипсет Dimensity 6300,до 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. За автономность отвечает АКБ емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 44 Вт.

Класс защиты устройства от пыли и влаги – IP64, габаритные размеры – 165,75 x 76,1 x 8,1 мм, вес — 198 граммов. Из прочего отметим две SIM-карты, 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, порт USB-C и аудиоразъем 3,5 мм.

Vivo Y29 5G поступил в продажу в Индии в четырех конфигурациях: 4 ГБ+128 ГБ, 6 ГБ+128 ГБ, 8 ГБ+128 ГБ и 8 ГБ+256 ГБ. Цены на эти варианты составляют 13 999 рупий (~$165), 15 999 рупий (~$190), 16 999 рупий (~$200) и 19 999 рупий (~$235), соответственно. Телефон можно приобрести в трех цветах: черном Diamond Black, синем Glacier Blue и золотистом Titanium Gold.