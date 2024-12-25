Анонсы: Представлен Oppo A5 Pro с Dimensity 7300 SoC, рейтингом IP69 и аккумулятором емкостью 6000 мАч

25.12.2024, MForum.ru

Смартфон Oppo A5 Pro, слухи о котором появились в прошлом месяце, представлен официально. Новинка оснащена 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1200 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2.

В вырезе экрана размещена 16 Мп фронтальная камера. Дактилоскопический сенсор встроен в дисплей. Тыловая камера сдвоенная: 50-мегапиксельная основная и 2-мегапиксельная монохромная.

Основа аппаратной платформы Oppo A5 Pro – чипсет Dimensity 7300, который может быть дополнен до 12 Гб оперативной памяти и хранилищем емкостью до 512 Гб. В программной части – ColorOS 15 поверх Android 15. Сроки программной поддержки и количество обновлений релиза ОС не раскрываются.

Прочие спецификации Oppo A5 Pro включают аккумулятор емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 80 Вт, поддержку 5G, стереодинамики, NFC и режим влажного касания для экрана, которым также можно управлять в перчатках. В части защиты от пыли и влаги речь идет о соответствии сертификации IP66/68/69.

Новинка соответствует военному стандарту GJB150A-2009 в части устойчивости к падениям (под любым углом). Для улучшения качества приема в Oppo A5 Pro встроены симметричные низкочастотные антенны на обоих концах рамки.

Oppo A5 Pro поставляется в четырех конфигурациях: 8 ГБ/256 ГБ, 8 ГБ/512 ГБ, 12 ГБ/256 ГБ и 12 ГБ/512 ГБ. Базовая модель стоит 1999 юаней (275 долл. США), топовая версия — 2499 юаней (340 долл. США). Оба промежуточных варианта оценены в 2199 юаней (300 долл. США). Начало продаж Oppo A5 Pro на китайском рынке запланировано на 27 декабря.