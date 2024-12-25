Слухи: Появились подробности о камерах Vivo X200 Ultra

MForum.ru
25.12.2024,
Компания Vivo работает над смартфоном X200 Ultra, ультимативным флагманским смартфоном 2025 года. Новая утечка из Китая раскрывает несколько интересных подробностей о его камерах.
По данным инсайдера, Vivo X200 Ultra получит тройную камеру на задней панели. Разрешение основного и сверхширокоугольного сенсоров составит 50 Мп, а телефото- сенсор с перископной оптикой будет разрешением 200 Мп. Относительно предшественника основная камера получит большую апертуру объектива и оптическую стабилизацию изображения, а также новый дизайн островка камер.
Vivo X200 Ultra сможет снимать видео 4K при частоте 120 кадров в секунду на все камеры и будет оснащен новым поколением чипа обработки изображений от Vivo. Также будет оптимизировано переключение камер во время записи видео.
Напомню, Vivo X100 Ultra был официально представлен в мае текущего года, таким образом, до анонса этой новинки может пройти несколько месяцев. Информации о планах международного релиза пока нет, высока вероятность, что Vivo X200 Ultra останется эксклюзивом для рынка Китая. В отличие от X200 и X200 Pro, которые недавно появились на западных рынках.
© Антон Печеровый,
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