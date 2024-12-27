Анонсы: OnePlus представила OnePlus Ace 5 Pro на базе Snapdragon 8 Elite

MForum.ru
27.12.2024,
OnePlus представила OnePlus Ace 5 и OnePlus Ace 5 Pro в качестве преемников Ace 3 и Ace 3 Pro соответственно. OnePlus пропустила цифру «4» в названии, поскольку в Китае по-прежнему существует тетрафобия.
OnePlus Ace 5 Pro работает на новейшем флагманском чипе Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, который дополняют 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X. Смартфон поставляется с 1 ТБ встроенного хранилища UFS 4.0 и работает под управлением ColorOS 15 на базе Android 15 из коробки.
OnePlus Ace 5 Pro оснащен «двойным ледяным ядром VC» для в 2 раза более быстрого рассеивания тепла и конструкцией воздуховода чипа для быстрого рассеивания тепла из нижней части чипа. Кроме того, он оснащен игровым ядром Fengchi (машинный перевод с китайского) для нативной игры со скоростью 120 кадров в секунду при разрешении 1080p. OnePlus также сотрудничает с ребятами из Genshin Impact, чтобы предложить улучшенный игровой опыт.
Экран OnePlus Ace 5 Pro представляет собой 6,78-дюймовый 8T LTPO AMOLED-дисплей разрешением 2780×1264 пикселей с частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Crystal Shield Glass. Пиковая яркость экрана достигает 4500 нит, он поддерживает Dolby Vision и HDR10+. Также экран распознает касания мокрыми руками или руками в перчатках.
Под дисплеем размещен сканер отпечатков пальцев для биометрической аутентификации, в вырезе экрана разместилась 16-мегапиксельная селфи-камера. На задней панели – круглый островок с тремя камерами — 50-мегапиксельной основной (Sony IMX906, OIS), 8-мегапиксельной сверхширокоугольной (112° FOV) и 2-мегапиксельной для макросъемки. OnePlus Ace 5 Pro также оснащен некоторыми функциями камеры на базе искусственного интеллекта, которые позволяют удалять людей с фотографий и блики.
За автономность OnePlus Ace 5 Pro отвечает кремниево-углеродный аккумулятор емкостью 6100 мАч с поддержкой зарядки 100 Вт. Он также поддерживает обходную зарядку, предназначенную для игр.
Прочие особенности OnePlus Ace 5 Pro включают линейный двигатель оси X, стереодинамики, многофункциональный NFC, ИК-бластер и класс защиты IP65. Смартфон также оснащен Wi-Fi 7 и игровым чипом под названием G1.
OnePlus Ace 5 Pro предлагается в фиолетовом, черном и белом цветах, а третий — это специальная версия с керамической отделкой.
OnePlus Ace 5 Pro доступен в пяти вариантах памяти — 12 ГБ/256 ГБ, 12 ГБ/512 ГБ, 16 ГБ/256 ГБ, 16 ГБ/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ по цене 3399, 3999, 3699, 4199 и 4699 юаней, соответственно. Специальное издание поставляется в версиях 16 ГБ/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ, которые стоят на 100 юаней дороже обычных моделей.
© Антон Печеровый,
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