Развитие сетей: МегаФон в Красноярском крае - быстрый интернет получили жители еще 40 деревень

28.12.2024, MForum.ru

В зоне, где МегаФон улучшил покрытие, - порядка 7 тысяч человек. Оператор провел работы в 21 районе Красноярского края - в Абаканском, Дзержинском, Минусинском, Уярском, Шушенском, Ермаковском, Курагинском, Тюхтетском, Канском, Сухобузимском, Нижнеингашском, Боготольском, Ужурском, Большеулйском, Иланском, Новосёловском, Манском, Ирбейском, Партизанском, Большемуртинском и Саянском.

МегаФон участвует в проекте "Устранение цифрового неравенства 2.0", реализуемого при участии регионального министерства информационного развития и связи, в программу вошли малочисленные и отдаленные населенные пункты, в которых живет от 100 до 500 человек. Одно из таких мест - Коробейниково Боготольского района, расположенное более чем в 4 часах пути на автомобиле из Красноярска.

Жителям 40 деревень в перечисленных районах стали доступны все возможности LTE-сети МегаФона: мобильный интернет 4G и голосовые вызовы VoLTE.

«Наша компания стремится к тому, чтобы создать равные «цифровые» возможности для всех абонентов, независимо от того, где они живут — в крупном городе или маленькой деревне. Развитие инфраструктуры идет за счет собственных технологических решений или, как в этом случае, в рамках проекта по устранению цифрового неравенства, когда мы «включаемся» на базовых станциях других операторов. Такое решение позволило развернуть сеть четвёртого поколения (4G/LTE) в 40 населенных пунктов Красноярского края, в которых в общей сложности проживает более семи тысяч человек», — рассказал Андрей Ким, директор МегаФона в Красноярском крае.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МегаФон развитие сетей Красноярский край

--