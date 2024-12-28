Развитие сетей: МегаФон в Красноярском крае - быстрый интернет получили жители еще 40 деревень

MForum.ru
28.12.2024,
В зоне, где МегаФон улучшил покрытие, - порядка 7 тысяч человек. Оператор провел работы в 21 районе Красноярского края - в Абаканском, Дзержинском, Минусинском, Уярском, Шушенском, Ермаковском, Курагинском, Тюхтетском, Канском, Сухобузимском, Нижнеингашском, Боготольском, Ужурском, Большеулйском, Иланском, Новосёловском, Манском, Ирбейском, Партизанском, Большемуртинском и Саянском.
МегаФон участвует в проекте "Устранение цифрового неравенства 2.0", реализуемого при участии регионального министерства информационного развития и связи, в программу вошли малочисленные и отдаленные населенные пункты, в которых живет от 100 до 500 человек. Одно из таких мест - Коробейниково Боготольского района, расположенное более чем в 4 часах пути на автомобиле из Красноярска.
Жителям 40 деревень в перечисленных районах стали доступны все возможности LTE-сети МегаФона: мобильный интернет 4G и голосовые вызовы VoLTE.
«Наша компания стремится к тому, чтобы создать равные «цифровые» возможности для всех абонентов, независимо от того, где они живут — в крупном городе или маленькой деревне. Развитие инфраструктуры идет за счет собственных технологических решений или, как в этом случае, в рамках проекта по устранению цифрового неравенства, когда мы «включаемся» на базовых станциях других операторов. Такое решение позволило развернуть сеть четвёртого поколения (4G/LTE) в 40 населенных пунктов Красноярского края, в которых в общей сложности проживает более семи тысяч человек», — рассказал Андрей Ким, директор МегаФона в Красноярском крае.
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теги: МегаФон развитие сетей Красноярский край
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