Анонсы: iQOO Z9 Turbo Endurance Edition получил кремниево-углеродный АКБ 6400 мАч

MForum.ru
03.01.2025,
Серия Z9 от iQOO включает две модели Turbo: iQOO Z9 Turbo и iQOO Z9 Turbo+. Теперь бренд добавил в линейку третий вариант Turbo под названием iQOO Z9 Turbo Endurance Edition.
iQOO Z9 Turbo Endurance Edition — это не совсем новый телефон, а Z9 Turbo с более емкой батареей, новейшей ОС и новым вариантом цвета. Он оснащен батареей емкостью 6400 мАч (по сравнению с 6000 мАч у Z9 Turbo), работает под управлением OriginOS 5 на базе Android 15 из коробки и поставляется в синем цвете.
Причем, увеличение емкости батареи не приводит к увеличению толщины, поскольку iQOO Z9 Turbo Endurance Edition питается от кремниево-углеродной батареи, что делает его таким же тонким, как Z9 Turbo.
Остальные характеристики iQOO Z9 Turbo Endurance Edition включают в себя Snapdragon 8s Gen 3 SoC, 6,78-дюймовый 144-Гц AMOLED-дисплей разрешением 2800x1260 пикселей, встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, класс защиты IP64, стереодинамики и зарядку мощностью 80 Вт. Смартфон оснащен тремя камерами — основной 50 МП, сверхширокоугольной 8 МП и селфи-камерой 16 МП.
iQOO Z9 Turbo Endurance Edition уже продается в Китае на официальном сайте Vivo. Стартовая цена за версию с 12 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти составляет 1899 юаней. Топовый вариант с 16 Гб ОЗУ и 512 Гб встроенной памяти оценен в 2399 юаней.
© Антон Печеровый,
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