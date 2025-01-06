Слухи: Poco X7 оснащен AMOLED-дисплеем и защитой от влаги по классу IP67

MForum.ru
06.01.2025,
Poco X7, запуск которого запланирован на 9 января, получит рейтинги IP68 и IP69. Источник информации – индийский интернет-магазин Flipkart, который создал промо-страницы для X7 и X7 Pro на своем сайте.
Flipkart также раскрыл, что Poco X7 будет оснащен 1,5K 3D изогнутым AMOLED-дисплеем с адаптивной частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит. Экран защищен стеклом Gorilla Glass Victus 2, имеет поддержку Dolby Vision и HDR10+. Внизу экрана есть сканер отпечатков пальцев для биометрической аутентификации. Основная камера Poco X7 – 50 Мп, но остальные подробности не раскрываются.
Индийский ритейлер также подробно рассказал о камерах Poco X7 Pro. Основная камера смартфона будет использовать 50-мегапиксельный датчик Sony LYT 600 и поддерживать оптическую стабилизацию изображения. Вторичная камера — сверхширокоугольный модуль разрешением 8 МП. Селфи-камера использует 20-мегапиксельный сенсор. Смартфон будет поставляться с «режимом режиссера» и поддерживать запись видео 4K@60 FPS с OIS и EIS.
По слухам, базовая цена Poco X7 Pro составит менее 30 000 индийских рупий (350 долларов США/340 евро). Основой «железа» новинки станет чипсет Dimensity 8400 Ultra SoC, сопряженный с оперативной памятью LPDDR5X, хранилищем UFS 4.0, HyperOS 2, а также АКБ емкостью 6000 мАч (6550 мАч в Индии) с быстрой зарядкой 90 Вт.
© Антон Печеровый,
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