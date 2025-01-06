Слухи: Realme Neo7 SE получит Dimensity 8400 Max и АКБ 7000 мАч

06.01.2025, MForum.ru

Основой аппаратной платформы Redmi Turbo 4 стал чипсет MediaTek Dimensity 8400 SoC. Этот же чипсет ожидается и в активе Realme Neo7 SE, который производитель планирует представить в феврале.

Компания уже официально подтвердила, что Realme Neo7 SE поступит в продажу в следующем месяце с Dimensity 8400 Max внутри. Напомню, Dimensity 8400 Ultra, Dimensity 8400 Max и подобные технически представляют собой один и тот же чип (возможно, с минимальными отличиями в плане программной настройки), а разнообразие имен обусловлено в основном маркетингом.

Кроме того, инсайдер Weibo Digital Chat Station раскрыл подробности о батарее данного смартфона. Ожидается, что Realme Neo7 SE будет оснащен АКБ емкость 7000 мАч, выводя автономность на совершенно новый уровень. Также, вероятно, Neo7 SE должен получить улучшенное рассеивание тепла и, естественно, более высокую производительность по сравнению со своим предшественником, который работает на базе Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 SoC.