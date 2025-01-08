Анонсы: Redmi 14C 5G официально представлен в Индии

08.01.2025, MForum.ru

Xiaomi представила в Индии совершенно новый бюджетный смартфон. За цену менее 10 000 рупий компания предложила Redmi 14C 5G с весьма интересными спецификациями.

Redmi 14C 5G оснащен 6,88-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью до 600 нит, DC Dimming и TÜV Rheinland Low Blue Light.

Основа аппаратной платформы – чипсет Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 SoC, работаеющий в паре с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. ОС – Android 14 с пользовательской оболочкой HyperOS от Xiaomi.

Фоточасть включает 50 Мп основную камеру и неназванный вспомогательный сенсор. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп. За автономность Redmi 14C 5G отвечает АКБ ёмкостью 5160 мАч, которая поддерживает быструю проводную зарядку 18 Вт. Прочие спецификации включают в себя 3,5-мм аудиоразъем, FM-радио, защиту от брызг и пыли IP52, а также поддержку двух SIM-карт и слот для карт microSD.

Redmi 14C 5G предлагается в нескольких цветовых вариантах: синем Starlight Blue, черном Stargaze Black и светло-фиолетовом Stardust Purple. Стартовая цена составляет 9999 рупий за вариант 4 ГБ + 64 ГБ, версии 6 ГБ + 64 ГБ и 6 ГБ + 128 ГБ оценены 10999 и 11999 рупий, соответственно. Начала продаж – 10 января.