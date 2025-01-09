Анонсы: Lenovo Legion Tab (2025) получил Snapdragon 8 Gen 3 и цену в $500

MForum.ru

Анонсы: Lenovo Legion Tab (2025) получил Snapdragon 8 Gen 3 и цену в $500

09.01.2025, MForum.ru

Lenovo выпускает множество новых игровых устройств под брендом Legion: портативные консоли, ноутбуки, настольные компьютеры, мониторы, а также планшет. Преемник Legion Tab, ожидающийся в конце этого месяца, предлагает большую производительность и улучшенное охлаждение.

Анонсы: Lenovo Legion Tab (2025) получил Snapdragon 8 Gen 3 и цену в $500

Главное обновление Lenovo Legion Tab (2025) – переход на чипсет Snapdragon 8 Gen 3, что обеспечит огромный прирост производительности по сравнению с чипсетом 8+ Gen 1 планшета предыдущего поколения.

Анонсы: Lenovo Legion Tab (2025) получил Snapdragon 8 Gen 3 и цену в $500

Для улучшения охлаждения устройства Lenovo увеличила испарительную камеру ColdFront на 14%. Также чипсет обеспечивает новые возможности подключения. Поддерживается Wi-Fi 7 (включая диапазон 6 ГГц для соединения с меньшей задержкой) и Bluetooth 5.4.

Анонсы: Lenovo Legion Tab (2025) получил Snapdragon 8 Gen 3 и цену в $500

Еще одно обновление Lenovo Legion Tab (2025) – экран. Это по-прежнему 8,8-дюймовая ЖК-матрица разрешением 2560 x 1600 пикселей (16:10), но частота обновления увеличена до 165 Гц (вместо 144 Гц). Кроме того, он ярче (базовая яркость 500 нит, в режиме высокой яркости – 900 нит). Дисплей обеспечивает 98% покрытие DCI-P3 и поддерживает HDR10.

Анонсы: Lenovo Legion Tab (2025) получил Snapdragon 8 Gen 3 и цену в $500

Как и прежде, планшет оснащен двумя портами USB-C — один снизу и один сбоку — со сквозной зарядкой. Это продлевает срок службы аккумулятора емкостью 6550 мАч и снижает нагрев при использовании внешнего источника питания. Обратите внимание, что только один порт подключен для быстрой передачи данных (10 Гбит/с), другой — USB 2.0.

Lenovo Legion Tab (2025) поставляется с Android 14 из коробки. ОС дополняют Legion Space и Game Assistant, которые помогут вам сбалансировать производительность и время автономной работы, а также переключать различные игровые функции. В плане поддержки Lenovo обещает три обновления ОС.

Lenovo Legion Tab (2025) получил металлический корпус и единственный цвет Eclipse Black (черный). Вес аналогичен предшественнику – 350 г, но новинка немного толще — 7,8 мм (по сравнению с 7,6 мм предшественника).

Для звука есть пара сверхлинейных динамиков 2712 с поддержкой Dolby Atmos и два микрофона. На задней панели расположена 13-мегапиксельная камера (и 2-мегапиксельный макромодуль), на передней — 8-мегапиксельная камера.

США Lenovo Legion Tab (2025) поступит в продажу в конце этого месяца по цене 500 долларов.

Анонсы: Lenovo Legion Tab (2025) получил Snapdragon 8 Gen 3 и цену в $500

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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