Анонсы: Lenovo Legion Tab (2025) получил Snapdragon 8 Gen 3 и цену в $500

MForum.ru
09.01.2025,
Lenovo выпускает множество новых игровых устройств под брендом Legion: портативные консоли, ноутбуки, настольные компьютеры, мониторы, а также планшет. Преемник Legion Tab, ожидающийся в конце этого месяца, предлагает большую производительность и улучшенное охлаждение.
Главное обновление Lenovo Legion Tab (2025) – переход на чипсет Snapdragon 8 Gen 3, что обеспечит огромный прирост производительности по сравнению с чипсетом 8+ Gen 1 планшета предыдущего поколения.
Для улучшения охлаждения устройства Lenovo увеличила испарительную камеру ColdFront на 14%. Также чипсет обеспечивает новые возможности подключения. Поддерживается Wi-Fi 7 (включая диапазон 6 ГГц для соединения с меньшей задержкой) и Bluetooth 5.4.
Еще одно обновление Lenovo Legion Tab (2025) – экран. Это по-прежнему 8,8-дюймовая ЖК-матрица разрешением 2560 x 1600 пикселей (16:10), но частота обновления увеличена до 165 Гц (вместо 144 Гц). Кроме того, он ярче (базовая яркость 500 нит, в режиме высокой яркости – 900 нит). Дисплей обеспечивает 98% покрытие DCI-P3 и поддерживает HDR10.
Как и прежде, планшет оснащен двумя портами USB-C — один снизу и один сбоку — со сквозной зарядкой. Это продлевает срок службы аккумулятора емкостью 6550 мАч и снижает нагрев при использовании внешнего источника питания. Обратите внимание, что только один порт подключен для быстрой передачи данных (10 Гбит/с), другой — USB 2.0.
Lenovo Legion Tab (2025) поставляется с Android 14 из коробки. ОС дополняют Legion Space и Game Assistant, которые помогут вам сбалансировать производительность и время автономной работы, а также переключать различные игровые функции. В плане поддержки Lenovo обещает три обновления ОС.
Lenovo Legion Tab (2025) получил металлический корпус и единственный цвет Eclipse Black (черный). Вес аналогичен предшественнику – 350 г, но новинка немного толще — 7,8 мм (по сравнению с 7,6 мм предшественника).
Для звука есть пара сверхлинейных динамиков 2712 с поддержкой Dolby Atmos и два микрофона. На задней панели расположена 13-мегапиксельная камера (и 2-мегапиксельный макромодуль), на передней — 8-мегапиксельная камера.
США Lenovo Legion Tab (2025) поступит в продажу в конце этого месяца по цене 500 долларов.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
15.10. [Новости компаний] Тренды: Аналитика МТС - сохраняется тренд на рост объемов продаж планшетов в России / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: Motorola ThinkPhone 25 – смартфон для корпоративных пользователей за 499 евро / MForum.ru
21.06. [Новинки] Анонсы: Lenovo Tab Plus – планшет для развлечений / MForum.ru
08.05. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен Lenovo Tab K11 / MForum.ru
17.04. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge 50 Fusion – основная камера 50 Мп и аккумулятор емкостью 5000 мАч / MForum.ru
09.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy S25 Ultra / MForum.ru
09.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности об экране и чипсете Redmi K80 Ultra / MForum.ru
09.01. [Новинки] Анонсы: Lenovo Legion Tab (2025) получил Snapdragon 8 Gen 3 и цену в $500 / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Nubia Music 2 с 95 дБ динамиками, Unisoc T7200 и 50 Мп камерой / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: itel A80 – стильный смартфон с 50 Мп камерой за 7000 рупий / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Redmi 14C 5G официально представлен в Индии / MForum.ru
06.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo7 SE получит Dimensity 8400 Max и АКБ 7000 мАч / MForum.ru
06.01. [Новинки] Слухи: Poco X7 оснащен AMOLED-дисплеем и защитой от влаги по классу IP67 / MForum.ru
06.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Huawei Enjoy 70X со спутниковым подключением и батареей емкостью 6100 мАч / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: iQOO Z9 Turbo Endurance Edition получил кремниево-углеродный АКБ 6400 мАч / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: HMD Key на базе Android 14 Go представлен официально / MForum.ru
27.12. [Новинки] Анонсы: OnePlus представила Ace 5 на базе Snapdragon 8 Gen 3 и поддержкой зарядки 80 Вт / MForum.ru
27.12. [Новинки] Анонсы: OnePlus представила OnePlus Ace 5 Pro на базе Snapdragon 8 Elite / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: OnePlus Buds Ace 2 представлены официально / MForum.ru
25.12. [Новинки] Слухи: Появились подробности о камерах Vivo X200 Ultra / MForum.ru
25.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo A5 Pro с Dimensity 7300 SoC, рейтингом IP69 и аккумулятором емкостью 6000 мАч / MForum.ru
24.12. [Новинки] Анонсы: Vivo Y29 5G – смартфон начального уровня для 5G-сетей / MForum.ru
24.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic7 RSR Porsche Design представлен официально / MForum.ru
23.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Ulefone Armor X31 Pro с экраном 120 Гц, камерой ночного видения и аккумулятором емкостью 6050 мА•ч / MForum.ru
23.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor GT со Snapdragon 8 Gen 3, IMX906 и зарядкой мощностью 100 Вт / MForum.ru