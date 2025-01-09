Слухи: Раскрыты подробности об экране и чипсете Redmi K80 Ultra

MForum.ru
09.01.2025,
Redmi выпустила K80 и K80 Pro в ноябре прошлого года. Сейчас в работе топовая версия – K80 Ultra. По словам плодовитого китайского инсайдера Digital Chat Station, K80 Ultra будет построен на чипсете MediaTek Dimensity 9400+.
Также по данным инсайдера Redmi K80 Ultra будет оснащен плоским экраном разрешением «1,5K» с чрезвычайно узкими рамками и встроенным в дисплей ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Также новинка получит металлическую рамку и аккумулятор емкостью не менее 6500 мАч. Защита новинки от влаги и пыли будет соответствовать классу IP68.Информации о возможной дате анонса пока нет.
Если сравнивать с у K80 Pro, то упомянутый в утечке экран имеет более низкое разрешение. Хотя в предыдущем поколении Pro и Ultra использовались одни и те же экраны.
В части чипсета все логично: Redmi K70 Ultra базировался на Dimensity 9300+, K70 Pro построен на Snapdragon 8 Gen 3 (топовый чипсет на момент анонса этого смартфона), Redmi K80 Pro использует Snapdragon 8 Elite. Таким образом ожидать в активе Redmi K80 Ultra новейший чип от MediaTek вполне естественно.
© Антон Печеровый,
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