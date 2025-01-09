Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy S25 Ultra

09.01.2025, MForum.ru

Samsung представит семейство Galaxy S25 22 января. Ключевые характеристики модели Galaxy S25 Ultra уже раскрыты Роландом Квандтом, который обычно предоставляет достоверную информацию.

Samsung Galaxy S25 Ultra будет работать на чипсете Snapdragon 8 Elite (для всех рынков). Новинка получит экран Dynamic AMOLED 2X LTPO с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 2600 нит и поддержкой HDR10+.

Samsung Galaxy S25 будет предлагаться в трех комбинациях ОЗУ/памяти: 12/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ. Новинка будет поддерживать проводную зарядку мощностью 45 Вт, а также беспроводную зарядку мощностью 25 Вт.

Предположительно, размеры Samsung Galaxy S25 составляют 162,8 x 77,6 x 8,2 мм, а вес — 219 г. По сравнению со своим предшественником новинка немного выше и уже, при этом тоньше и легче. Экран сохранил максимальную яркость S24 Ultra. Базовый объем ОЗУ/хранилища тот же, но две другие конфигурации получили больше ОЗУ. Так же отметим рост мощности беспроводной зарядки с 15 Вт до 25 Вт.