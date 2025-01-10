Анонсы: Realme 14 Pro+ анонсирован в Китае

10.01.2025, MForum.ru

Realme 14 Pro+ был частично анонсирован в прошлом месяце, но полные спецификации и цены оставались в тайне. Сейчас устройство появилось в официальном интернет-магазине Realme China, перед глобальным запуском серии 16 января.

Realme 14 Pro+ получил защиту от пыли и воды по классу IP68/IP69, а вариант телефона Gilded White оснащен чувствительной к температуре задней панелью, меняющей цвет. Задняя панель приобретает яркие синие оттенки, как только температура падает до 16 °C (61 °F) или ниже.

Realme 14 Pro+ оснащен 6,83-дюймовым OLED-дисплеем разрешением 2800 x 1272 пикселей c частотой обновления 120 Гц. Панель имеет пиковую яркость 1500 нит. Для ее защиты используется Gorilla Glass 7i. Realme также добавила сканер отпечатков пальцев на дисплее и 32-мегапиксельную селфи-камеру.

Realme 14 Pro+ — это устройство с фокусировкой на камеру. Основная камера – эквивалентная 24-миллиметровая 50-мегапиксельная камера с 1/1,56-дюймовым сенсором IMX896 с диафрагмой f/1,8 и оптической стабилизацией изображения. Сенсор может обеспечивать 2-кратный зум без потерь в датчике.

Еще более впечатляющим датчиком является 3-кратный перископический объектив с 1/2-дюймовым датчиком IMX882 разрешением 50 МП с оптической стабилизацией изображения.

Третий сенсор – 8-мегапиксельным сверхширокоугольная камера. Также Realme добавила тройную светодиодную вспышку под названием «MagicGlow». Каждый светодиод имеет различную цветовую температуру, что в сочетании с камерами позволяет вам получать более естественное освещение на снимках.

Основа аппаратной платформы новинки – чип Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 дополенный 12 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ встроенной памяти. За автономность Realme 14 Pro+ отвечает большая батарея емкостью 6000 мАч с зарядкой 80 Вт.

Realme 14 Pro+ выпускается в сером Sea Rock Grey и белом Gilded White. Цены в Китае начинаются от 2599 юаней (355 долларов США) за версию 12/256 ГБ и доходят до 2799 юаней (380 долларов США) за версию 12/512 ГБ.