Слухи: В сети появились рендеры смартфонов семейства Samsung Galaxy S25

13.01.2025, MForum.ru

В сети появилась новая порция рендеров будущих флагманских смартфонов Samsung. Конечно, они не приносят ничего нового, но служат дополнительным подтверждением более ранней информации.

Samsung Galaxy S25 Ultra получил некоторые незначительные изгибы, которых не было у его предшественника. Все три устройства имеют разный дизайн островков-кругов камеры. Рамки экрана кажутся меньше по сравнению с семейством Galaxy S24.

По слухам, все три новинки будут работать на чипсете Snapdragon 8 Elite по всему миру. Ultra получит сверхширокоугольную камеру 50 МП, S25 наконец-то перейдет на 12 ГБ оперативной памяти. Относительно предшественников это основные изменения. Также ходят слухи, что S Pen Ultra может прекратить поддержку Bluetooth.