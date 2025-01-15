Слухи: Realme работает над 4G-версией Realme 14x

15.01.2025, MForum.ru

Realme работает над новым смартфоном, который выглядит как точная копия недавно выпущенного 14x. Однако это устройство будет поддерживать только сети 4G. Название модели остается загадкой, в данных FCC указан только номер модели – RMX5020.

RMX5020 получил двухдиапазонный Wi-Fi, NFC, девять диапазонов 4G и аккумулятор емкостью 5180 мАч с поддержкой проводной зарядки 45 Вт. Также он может похвастаться экраном 6,67 дюйма (аналогично Realme 14x), 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. В программной части новинка будет работать под управлением Realme UI 6.0. Габариты RMX5020 составят 165,69 x 76,22 x 7,99 мм (тоже аналогично Realme 14x).

С учетом того, что новинка прошла сертификацию FCC – она должна появиться на глобальном рынке. А с учетом близости дизайна и ряда спецификаций к Realme 14x, можно сделать предположение, что на рынок она выйдет как Realme 14x 4G.