Анонсы: Motorola представила Moto G Power 2025 и Moto G 2025

MForum.ru

Анонсы: Motorola представила Moto G Power 2025 и Moto G 2025

15.01.2025, MForum.ru

Motorola начала 2025 год с запуска двух бюджетных смартфонов: Moto G Power 2025 и Moto G 2025. Новинки позиционируются как устройства для тех, кто ищет привлекательную цену без ущерба качеству.

Анонсы: Motorola представила Moto G Power 2025 и Moto G 2025

Moto G Power 2025 оснащен 6,8-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением FHD+ с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1000 нит и защитой Gorilla Glass 5, что обеспечивает долговечность и яркие визуальные эффекты. Moto G 2025 предлагает немного меньший 6,7-дюймовый ЖК-дисплей, но также разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Однако для его защиты используется Gorilla Glass 3.

Аппаратная платформа обоих новинок основана на чипсете MediaTek Dimensity 6300. Moto G Power поставляется с 8 ГБ оперативной памяти, а Moto G предлагается в вариантах с 4 ГБ или 6 ГБ ОЗУ. Оба устройства работают на Android 15.

Анонсы: Motorola представила Moto G Power 2025 и Moto G 2025

Фоточасть Moto G Power 2025 включает в себя 50-мегапиксельный основной сенсор, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный, а также 16-мегапиксельную фронтальную камеру с улучшенной OIS и технологией Quad Pixel для более четких изображений. Moto G 2025 также оснащен 50 Мп основным сенсором тыловой камеры и 16 Мп фронтальной камерой. Однако вспомогательный модуль тыловой камеры упрощен – 2 Мп сенсор для макросъемки.

За автономность обоих устройств отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч. Moto G Power 2025 поддерживает проводную зарядку TurboPower мощностью 30 Вт и беспроводную зарядку мощностью 15 Вт, в то время как Moto G 2025 предлагает только проводную зарядку мощностью 30 Вт.

Анонсы: Motorola представила Moto G Power 2025 и Moto G 2025

Moto G Power 2025 выделяется сертификацией MIL-STD-810H и защитой от воды и пыли по классу IP68/IP69, что делает его одним из самых прочных бюджетных телефонов на рынке. Он может выдерживать экстремальные условия, включая падения, влажность и погружение в воду. Moto G 2025 в части защиты от внешних условий соответствует лишь классу IP52. Зато оба смартфона поддерживают Dolby Atmos, Hi-Res Audio и технологию Bass Boost.

Анонсы: Motorola представила Moto G Power 2025 и Moto G 2025

В США Moto G 2025 поступит в продажу с 30 января 2025 года по цене 199,99 долларов США. Он доступен в двух цветах: сером Forest Gray и синем Sapphire Blue. Moto G Power 2025 по цене 299,99 долларов США поступит в продажу 6 февраля 2025 года и будет доступен в сером Slate Gray и зеленом Leaf Green. В Канаде новинки появятся 2 мая 2025 года.

Анонсы: Motorola представила Moto G Power 2025 и Moto G 2025

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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