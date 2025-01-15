Микроэлектроника: Отрасль проектирования электронных систем получила доход $5,1 млрд в 3q2024

15.01.2025, MForum.ru

Такие данные представила ESD Alliance. Доход отрасли проектирования электронных систем (ESD) вырос на 8,8% до $5 114,5 млн c $4 702,4 млн на 3q2024. Скользящее среднее за 4 последовательных квартала год к году показывает рост на 13,7%.

Двузначный рост показала категория «Компьютерное проектирование и услуги», кроме того зафиксирован рост в категориях «Печатные платы и многокристальные модули» и «Интеллектуальная собственность в области полупроводников».

На региональном уровне двузначный рост зафиксирован в Северной и Южной Америке, в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

В компаниях, отслеживаемых отчетом по рынку EDMD, в 3q2024 было занято 62 417 человек по всему миру, что на 4,5% больше, чем в 3q2023, когда численность персонала составляла 59 737 человек, но на 1,2% меньше, чем в 2q2024.

Если рассматривать отдельные категории, то изменения за 3q2024 год к году

▫️ Выручка от автоматизированного проектирования CAE выросла на 16% до $1,92 млрд в 3q2024. Скользящая средняя за 4 квартала выросла на 14,5%.

▫️ Выручка от физического проектирования и проверки интегральных схем (ИС) снизилась на 5,5% до $854,4 млн. Скользящая средняя показывает рост 4,3%.

▫️ Выручка от продаж печатных плат (PCB) и многокристальных модулей (MCM) выросла на 5,8% до $450,8 млн. Скользящая средняя для PCB и MCM выросла на 9,1%.

▫️ Выручка от продаж интеллектуальной собственности в сфере полупроводников (SIP) выросла на 7% до $1,686 млрд. Скользящая средняя SIP за 4 квартала выросла на 17,5%.

▫️ Выручка от оказания услуг выросла на 45,2% (!!) до $200,8 млн. Скользящая средняя – рост на 30,8%.

Доход по регионам, изменения за 3q2024 год к году

▫️ В 3q2024 в Северной и Южной Америке было закуплено продукции и услуг по проектированию электронных систем на сумму $2,325 млрд, что на 17,2% больше. Скользящая средняя за 4 квартала выросла на 17%.

▫️ В регионы Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) было закуплено продукции и услуг по проектированию электронных систем на сумму $645,5 млн, это на 17,1% больше. Скользящая средняя в регионе выросла на 15,4%.

▫️ Закупки Японии продукции и услуг по проектированию электронных систем сократилась на 3,5% до $298,5 млн. Скользящая средняя за 4 квартала для Японии выросла на 7,6%.

▫️ Азиатско-Тихоокеанский регион (APAC) закупил продукцию и услуги по проектированию электронных систем на сумму $1,845 млрд, что на 0,7% меньше. Скользящая средняя за 4 квартала для APAC выросла на 10,6%.

По материалам SEMI

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теги: микроэлектроника проектирование электронных систем

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