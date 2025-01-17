IoT: U-blox, специалист в области IoT, закрывает мобильное подразделение

17.01.2025, MForum.ru

Компания u-blox, известная модулями интернета вещей, заявила о намерении постепенно свернуть свой убыточный бизнес в сфере сотовой связи, чтобы полностью сосредоточиться на продуктах, использующих технологию спутникового позиционирования, Wi-Fi и Bluetooth.

В сотовом подразделении швейцарской компании работает порядка 200 человек, 1H2024 компания завершила убытками.

Компания пояснила, что выход из бизнеса сотового IoT, это «наиболее жизнеспособный курс действий для обеспечения долгосрочной стратегической направленности компании и ее операционной эффективности». В предыдущие несколько месяцев компания пыталась найти покупателя на свое подразделение, но эти поиски не увенчались успехом.

Можно, конечно, сказать, что это очередная европейская компания, которая проиграла конкурентам из других стран. А можно задуматься о растущей стагнации в наземной сотовой связи.

По материалам Mobile World Live

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теги: IoT участники рынка Европа

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