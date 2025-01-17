IoT: U-blox, специалист в области IoT, закрывает мобильное подразделение

MForum.ru
17.01.2025,
Компания u-blox, известная модулями интернета вещей, заявила о намерении постепенно свернуть свой убыточный бизнес в сфере сотовой связи, чтобы полностью сосредоточиться на продуктах, использующих технологию спутникового позиционирования, Wi-Fi и Bluetooth.
В сотовом подразделении швейцарской компании работает порядка 200 человек, 1H2024 компания завершила убытками.
Компания пояснила, что выход из бизнеса сотового IoT, это «наиболее жизнеспособный курс действий для обеспечения долгосрочной стратегической направленности компании и ее операционной эффективности». В предыдущие несколько месяцев компания пыталась найти покупателя на свое подразделение, но эти поиски не увенчались успехом.
Можно, конечно, сказать, что это очередная европейская компания, которая проиграла конкурентам из других стран. А можно задуматься о растущей стагнации в наземной сотовой связи.
По материалам Mobile World Live
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: IoT участники рынка Европа
--
Публикации по теме:
16.01. [Новости компаний] Геополитика и телеком: Конкуренты объединились, чтобы объявить о необходимости перетряхнуть телеком-отрасль Европы / MForum.ru
03.12. [Новости компаний] Мнения. Регулирование: Гендиректор Nokia, вслед за руководителем Ericsson, призывает к сокращению регулирования в области телекома в Европе и к разрешению консолидации на телеком-рынке / MForum.ru
28.11. [Новости компаний] Оценки и прогнозы: Мировой рынок смартфонов вернулся к росту. Но скромному / MForum.ru
23.11. [Новости компаний] Вендоры: Ericsson душно в Европе – компания все чаще задумывается о переезде в США / MForum.ru
17.07. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus Pad 2 с SD 8 Gen 3 и АКБ 9510 мАч / MForum.ru
17.01. [Новинки] Слухи: Realme P3 будет доступен в трех комбинациях памяти и трех цветах / MForum.ru
17.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о чипсетах будущих планшетов Samsung / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Раскрыта толщина складного смартфона Oppo Find N5 / MForum.ru
16.01. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Nubia Flip 2 с 6,9-дюймовым дисплеем появился в Японии / MForum.ru
15.01. [Новинки] Анонсы: Motorola представила Moto G Power 2025 и Moto G 2025 / MForum.ru
15.01. [Новинки] Слухи: Realme работает над 4G-версией Realme 14x / MForum.ru
14.01. [Новинки] Анонсы: Huawei Band 9 представлен официально / MForum.ru
14.01. [Новинки] Слухи: Redmi Turbo 4 Pro будет основан на Snapdragon 8s Elite / MFiorum.ru
13.01. [Новинки] Слухи: В сети появились рендеры смартфонов семейства Samsung Galaxy S25 / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Представлен бюджетный планшет Lenovo Tab / MForum.ru
10.01. [Новинки] Анонсы: TCL представила технологию Nxtpaper 4.0 в новом планшете Nxtpaper 11 Plus / MForum.ru
10.01. [Новинки] Анонсы: Realme 14 Pro+ анонсирован в Китае / MForum.ru
09.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy S25 Ultra / MForum.ru
09.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности об экране и чипсете Redmi K80 Ultra / MForum.ru
09.01. [Новинки] Анонсы: Lenovo Legion Tab (2025) получил Snapdragon 8 Gen 3 и цену в $500 / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Nubia Music 2 с 95 дБ динамиками, Unisoc T7200 и 50 Мп камерой / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: itel A80 – стильный смартфон с 50 Мп камерой за 7000 рупий / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Redmi 14C 5G официально представлен в Индии / MForum.ru
06.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo7 SE получит Dimensity 8400 Max и АКБ 7000 мАч / MForum.ru
06.01. [Новинки] Слухи: Poco X7 оснащен AMOLED-дисплеем и защитой от влаги по классу IP67 / MForum.ru