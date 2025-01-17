Микроэлектроника: TSMC нуждается в цепочке поставок в Аризоне, чтобы сократить расходы

MForum.ru
17.01.2025,
Компании TSMC необходима цепочка поставок в Аризоне, которая снизила бы эксплуатационные расходы до уровня, характерного для Тайваня.
В частности, отсутствие полной цепочки поставок на сегодня приводит к тому, что материалы для производства в Аризоне приходится завозить из Тайваня. Об этом заявил председатель TSMC C.C. Вэй на конференции инвесторов.
Эта ситуация увеличивает расходы предприятия. Г-н Вэй подчеркивает необходимость поддержки правительства США для создания такой цепочки.
Непростая задачка стоит перед американцами?
По материалам TechinAsia
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теги: микроэлектроника производство микросхем
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