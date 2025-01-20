Слухи: Раскрыты европейские цены смартфонов Samsung Galaxy S25

20.01.2025, MForum.ru

Samsung всего через два дня представит свои флагманы 2025 года, серию Galaxy S25. Однако, многое о них уже известно.

Ранее в сети появлялись утечки дизайна и характеристик, а теперь появилась информация о ценах. Хотя относиться к ней нужно с долей скептицизма.

Согласно информации, предоставленной анонимным источником, базовая модель Galaxy S25 с 128 ГБ памяти будет стоить €909, а вариант 256 ГБ — €969. Средняя модель Galaxy S25+ оценена в €1159 за модель на 256 ГБ. Самая дорогая модель в линейке, Galaxy S25 Ultra, будет стоить €1459 за версию 256 ГБ.

Если верить этой утечке, серия Galaxy S25 получит в Европе цены аналогичные ценам серии Galaxy S24 на старте продаж. И это противоречит предыдущим слухам, предполагающим, что новинки на старте будут стоить дороже, чем стояли смартфоны серии S24.