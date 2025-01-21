Слухи: iQOO Neo10R для индийского рынка представят в феврале

MForum.ru
21.01.2025,
В прошлом месяце появилась информация, что iQOO планирует выпустить iQOO Neo10R в Индии. Новинка может оказаться переименованным Neo10 для китайского рынка. Анонс новинки ожидается в следующем месяце, а ее цена составит менее 30 000 индийских рупий ($345) за базовую версию.
iQOO Neo10 (для китайского рынка)
Ожидается, что Neo10R будет оснащен 6,78-дюймовым 144-Гц AMOLED-экраном и получит 3 варианта комбинации ОЗУ и встроенной памяти. Базовый iQOO Neo10R оснастят 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти, также будет предложены варианты 8+256 Гб и 12+256 Гб. Фоточасть будет включать в себя: 50-мегапиксельный основной сенсор Sony LYT-600, вспомогательный 8-мегапиксельный сенсор со сверхширокоугольной оптикой и 16-мегапиксельную камеру для селфи.
Впрочем, iQOO Neo10R не будет точной копией китайской модели Neo 10. Neo10 поставляется с Snapdragon 8 Gen 3 SoC и аккумулятором емкостью 6100 мАч. Neo10R, как предполагается, будет базироваться на чипе Snapdragon 8s Gen 3 и оснащаться аккумулятором емкостью 6400 мАч. Максимальная мощность зарядки будет ниже – 80 Вт против 120 Вт у китайской версии.
iQOO Neo10R будет предлагаться в цветах Blue White Slice и Lunar Titanium.
© Антон Печеровый,
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