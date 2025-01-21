Слухи: Google Pixel 10a работает над оптимизацией стоимости Google Pixel 10a

21.01.2025, MForum.ru

Несмотря на то, что Google Pixel 9a пока не представлен официально (согласно слухам, это может измениться в ближайшие несколько недель), в сети появилась информация о его преемнике, Pixel 10a.

Google Pixel 9a (по слухам)

Этот смартфон должен появиться в начале 2026 года, новый слух утверждает, что Google думает о сокращении расходов на него. В частности, пострадает чипсет. Предположительно, Google либо выберет версию чипсета Tensor G5 с более низкой производительностью, которая будет использоваться в остальных устройствах Pixel 10, либо решит оснастить Pixel 10a процессором Tensor G4, который также будет в Pixel 9a.

Это нарушит традицию модели «a» с использованием новейшей SoC Tensor и определенно сделает Pixel 10a менее привлекательным предложением по сравнению с конкурентами. Конечно, Google может компенсировать это другими обновлениями оборудования, но больше информации пока не было.

Напомню, Tensor G4 дебютировал в серии Pixel 9 в августе прошлого года, так что к 2026 году ему будет почти два года. Такой подход может серьезно повлиять на функциональные возможности ИИ 10a, поскольку (по слухам) Tensor G5 обеспечивает гораздо больше возможностей ИИ.

Очевидно, что причина этого в стоимости. Tensor G5 может оказаться слишком дорогим, чтобы цена Pixel 10a соответствовала ценам его предшественников, Google может решить, что повышение цены слишком сильно скажется на его продажах. С другой стороны, переход на SoC 2024 года на смартфоне 2026 года может привести к точно такому же результату. Впрочем, пока это не более чем слухи и домыслы.