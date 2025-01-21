Слухи: Samsung Galaxy S26 Ultra может получить 200 Мп сенсор

MForum.ru
21.01.2025,
Из пяти суперфлагманов, которые в этом году появятся в Китае, три будут использовать 200-мегапиксельные перископические телеобъективы. В тоже время Samsung пока не следует этому тренду, но уже в следующем году ситуация может измениться.
Напомню, 200-мегапиксельные перископические телеобъективы стали действительно популярными у китайских производителей смартфонов после появления на vivo X100 Ultra и последующего использования того же модуля на X200 Pro.
Если верить слухам, Samsung начала процесс оценки целесообразности использования 200-мегапиксельной перископической телеобъективы с датчиком типа 1/1,5 дюйма (немного меньше, чем 1/1,4-дюймовый тип, используемый vivo). Если результат окажется положительным, первым устройством с подобным сенсором, скорее всего, станет Galaxy S26 Ultra, который выйдет в следующем году и может называться S26 Note.
В теории, поставило бы флагманский смартфон Samsung 2026 года по сенсору перископной камеры на один уровень с флагманом Vivo начала 2024 года. Впрочем, пока говорить что-либо о моделях 2026 года преждевременно. Проведя тесты Samsung может пойти иным путем, нежели наращивание разрешения перископного сенсора.
© Антон Печеровый,
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