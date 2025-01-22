Слухи: Apple iPhone SE 4 получит Dynamic Island

MForum.ru
22.01.2025,
Слухи о работе над новым бюджетным iPhone циркулируют достаточно давно. В недавней утечке был раскрыт ключевой элемент дизайна iPhone SE 4. Ожидается, что компания предложит Dynamic Island на модели iPhone SE 2025 года.
Известный информатор Эван Бласс поделился ссылками на код для нескольких будущих устройств Apple, таких как iPhone SE 4. Наряду с этими подробностями evleaks также поделился изображениями будущей модели iPhone SE, на которой показано устройство с Dynamic Island. Таким образом, серия iPhone SE становится более соответствующий флагманской серии iPhone. Следуя этой логике можно ожидать, что и кнопка «Домой» будет удалена в пользу дисплея от края до края и Face ID.
Одним из главных преимуществ iPhone SE 4 являются инструменты Apple Intelligence Genmoji, Writing Tools, Image Playground и даже интеграция ChatGPT. Однако все еще есть сомнения относительно того, будет ли бренд поставлять iPhone стоимостью менее 500 долларов с Dynamic Island.
Кстати, Apple может полностью пропустить название iPhone SE 4 и назвать эту модель iPhone 16E. Впрочем, в утечке от Эвана Бласса устройство упоминается как iPhone SE 4 в исходном коде. В любом случае все это лишь слухи, которые нужно воспринимать с долей скепсиса.
© Антон Печеровый,
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