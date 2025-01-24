Анонсы: Galaxy S25 Ultra – первый телефон Samsung с 16 ГБ оперативной памяти

24.01.2025, MForum.ru

На большинстве рынков представлена версия Samsung Galaxy S25 Ultra c 12 Гб ОЗУ. Однако, для Южная Кории, Китая и Тайваня компания предлагает вариант смартфона с 16 Гб ОЗУ.

Samsung Galaxy S25 Ultra – Titanium Black

Samsung Galaxy S25 Ultra c 16 Гб ОЗУ предлагается в данных странах в версии с 1 Тб встроенной памяти. Официального заявления производителя, почему именно эти страны были выбраны для продажа топовой версии устройства не поступало. Зато известны цены.

На Тайване стоимость устройства составляет 56 900 тайваньских долларов, что примерно равно 1740 долларам США. Его можно приобрести в оттенках Titanium Black и Titanium Silver Blue.

В Китае Galaxy S25 Ultra с конфигурацией 16 ГБ + 1 ТБ стоит 13 699 юаней (~ $1890), покупатели могут выбирать из широкого спектра цветовых вариантов.

Samsung Galaxy S25 Ultra – Titanium Green

В Южной Корее смартфон с 1 Тб встроенной памяти доступен по более низкой цене 2 041 700 корейских вон (~ $1425). Помимо обычных цветов Titanium Silver Blue, Titanium Mist Gray, Titanium Shadow Black и Titanium Silver, он доступен в эксклюзивных цветах Titanium Black, Titanium Jade Green и Titanium Soft. Причем, в Южной Корее версия Galaxy S25 Ultra емкостью 1 ТБ поставляется как 12 ГБ, так и 16 ГБ оперативной памяти. 16 Гб модель стоит 2 249 500 корейских вон (~ 1 570 долларов США). Для покупки доступен только цвет Titanium Jet Black.

Samsung Galaxy S25 Ultra – Titanium Soft (PinkGold)

Также, говоря о Южной Корее, упомянём, что Samsung представила подписной клуб Galaxy AI, который стоит 5 900 корейских вон (~ 4 доллара США) в месяц. Покупатели могут выбрать 12 месяцев или 24 месяца или просто отказаться от этой услуги. Подписчики могут воспользоваться различными льготами, включая 50-процентный кредит через 12 месяцев или 40-процентный кредит через 24 месяца при возврате своих устройств серии Galaxy S25. Эти кредиты затем можно применить к следующему устройству серии Galaxy S. Подписчики также получают бесплатную защиту «Samsung Care+ Smartphone Damage+» и скидки на аксессуары, такие как чехлы и аккумуляторные батареи.