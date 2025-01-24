Слухи: Tecno работает над серией смартфонов Camon 40

MForum.ru
24.01.2025,
Известно, что Tecno работает над серией смартфонов Camon 40. Хотя официальных сообщений о ее запуске нет, данные о сертификации намекают на ее скорый выпуск. Camon 40 Premier был сертифицирован в США, а Camon 40 4G — в Таиланде.
Ожидается, что Tecno Camon 40 Premier станет топовой моделью в линейке бренда Camon 40. Напомним, это серия смартфонов Tecno среднего класса. В базе данных FCC Camon 40 Premier имеет номер модели CM8. Хотя более подробные сведения о его технических характеристиках пока неизвестны. Но сертификация подтвердила 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.
Новика получит поддержку 5G NR, 4G LTE, двухдиапазонного WiFi, Bluetooth и NFC. В сертификации FCC указано, что Camon 40 Premier оснащен зарядным адаптером с номером модели U700TSA, который обеспечивает быструю зарядку мощностью 70 Вт. Даже задняя часть Camon 40 Premier была раскрыта в схемах дизайна, показавших большой круглый островок камеры, в котором размещены датчики изображения и модуль светодиодной вспышки.
Похоже, на задней панели есть две камеры вместе с перископическим телеобъективом. Интересно, что есть также дополнительная кнопка вместе с качельками регулировки громкости и кнопкой питания.
Tecno Camon 40 4G был сертифицирован в базе данных NBTC Таиланда. Он был замечен с номером модели CM6, но, в отличие от Camon 40 Premier, у Camon 40 4G не было раскрыто никаких функций или спецификаций.
© Антон Печеровый,
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