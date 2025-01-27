Слухи: Vivo V50 представят в феврале, V50 Pro - позже

MForum.ru
27.01.2025,
В августе 2024 года Vivo запустила Vivo V40 и V40 Pro в Индии. Бренд следовал двухгодичной схеме выпуска своей серии V с шестимесячным перерывом между запусками. Теперь, похоже, Vivo готовится представить серию V50.
По данным информатора Абхишека Ядава, Vivo V50 дебютирует в следующем месяце (феврале) в Индии. Однако вариант Pro будет представлен позже.
Кроме того, в утечке также упоминается, что Vivo V50 будет оснащен чипом Snapdragon 7 Gen 3. Он будет поставляться в трех конфигурациях, памяти: 8 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 256 ГБ. Цветовая гамма модели будет включать в себя синий, розовый, красный и серый оттенки. И хотя в утечке нет информации о других характеристиках устройства, предполагается, что новинка станет переименованной или улучшенной версией Vivo S20 (представлен в Китае в декабре 2024 года).
Напомню, спецификации Vivo S20 включают 6,67-дюймовую 120-Гц AMOLED-панель разрешением 1,5K. Основа аппаратной части Snapdragon 7 Gen 3, дополненный 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 512 ГБ хранилища UFS 2.2.
Фоточасть S20 включает в себя 50-мегапиксельную фронтальную камеру с поддержкой автофокуса. Тыловая камера использует 50 Мп основной сенсор с OIS и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6500 мАч с быстрой зарядкой 90 Вт.
Помимо Индии, Vivo V50 будет выпущен на нескольких рынках, поскольку он недавно получил сертификацию в таких странах, как Малайзия и Тайвань.
© Антон Печеровый,
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