Слухи: Грядущий анонс смартфона iQOO Neo 10R подтвержден официально

28.01.2025, MForum.ru

Нипуном Марья, генеральный директор iQOO India, официально подтвердил планы по выпуску смартфона iQOO Neo 10R и продемонстрировал тизер, показывающий контуры устройства.

Если верить слухам, Neo 10R будет поддерживать запись видео 4K60fps и игры со скоростью 90fps (без уточнения подробностей о каких именно играх идет речь). Ожидаемая аппаратная платформа устройства – Snapdragon 8s Gen 3.

В более ранних утечках сообщалось о 6,78-дюймовым экране AMOLED "1.5K" с частотой обновления 144 Гц, до 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти и аккумуляторе емкостью 6400 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт.

Разрешение тыловой камеры составит 50 Мп (датчик Sony Lytia LYT-600), ее будут дополнять 8-мегапиксельная сверхширокоугольная и 16-мегапиксельная фронтальная камеры. Цветовая гамма модели будет включать два варианта - Blue White Slice и Lunar Titanium.