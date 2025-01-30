Слухи: Появились подробности о камерах Samsung Galaxy S25 Edge

30.01.2025, MForum.ru

На прошлой неделе Samsung удивил всех, когда анонсировал Galaxy S25 Edge (в утечках эта новинка упоминалась как Galaxy S25 Slim) вместе с остальными новинками серии S25. Спецификации устройства производитель не раскрыл

Однако новый слух утверждает, что система камер S25 Edge будет отличаться от того, что мы слышали раньше.

В утечках о Galaxy S25 Slim упоминалось, что новинка будет оснащена тройной камерой сзади, включающей 200-мегапиксельный основной, 50-мегапиксельный телеобъектив и 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модули.

Однако S25 Edge получил двойную камеру (что видно на фото с презентации устройства) которая, по информации инсайдера, будет представлять собой комбинацию 200-мегапиксельного основного и 12-мегапиксельного сверхширокоугольного модулей. Впрочем, эта информация обнародована с оговоркой, что это «внутренняя информация о прототипе», поэтому всегда есть вероятность, что конечный продукт предложит что-то другое.

Напомню, Samsung Galaxy S25 Ultra оснащен сверхширокоугольной камерой разрешением 50 МП, тогда как S25 и S25+ используют сверхширокоугольные модули разрешением 12 МП. Таким образом, логично, что S25 Edge также будет оснащен 12 МП сверхширокоугольной камерой.

Кроме того, источник утверждает, что экран Samsung Galaxy S25 Edge получит защиту Gorilla Glass Victus 2, как и у S25 и S25+ (дисплей Galaxy S25 Ultra защищен Gorilla Armor 2).

Анонс Samsung Galaxy S25 Edge ожидается в апреле текущего года.