Спутниковая связь: Vodafone и AST SpaceMobile заявили о первом видеозвонке со смартфона через спутник

MForum.ru
31.01.2025,
Vodafone Group и AST SpaceMobile заявили, что осуществили, по их словам, «первый в мире» видеозвонок с использованием смартфона и спутников в районе, где нет мобильной связи.
Видеозвонок был выполнен в горной части Уэльса, звонили в Ньюбери, был задействован наземный шлюз Vodafone к которому были подключены спутники AST SpaceMobile.
Компания Vodafone намерена предложить услугу прямой связи на смартфоны абонентов 4G/5G в Европе ближе к концу 2025 года.
по материалам Mobile World Live
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теги: спутниковая связь
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