Спутниковая связь: Vodafone и AST SpaceMobile заявили о первом видеозвонке со смартфона через спутник

31.01.2025, MForum.ru

Vodafone Group и AST SpaceMobile заявили, что осуществили, по их словам, «первый в мире» видеозвонок с использованием смартфона и спутников в районе, где нет мобильной связи.

Видеозвонок был выполнен в горной части Уэльса, звонили в Ньюбери, был задействован наземный шлюз Vodafone к которому были подключены спутники AST SpaceMobile.

Компания Vodafone намерена предложить услугу прямой связи на смартфоны абонентов 4G/5G в Европе ближе к концу 2025 года.

по материалам Mobile World Live

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теги: спутниковая связь

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