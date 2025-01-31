Слухи: Honor работает над планшетом Pad X9a

MForum.ru
31.01.2025,
Honor работает над преемником бюджетного планшета Pad X8a, который был анонсирован в августе. Новинка по имени Honor Pad X9a будет предлагаться в ОАЭ, где она уже прошла необходимые сертификации. Скорее всего, новинка будет доступна и международном рынке.
К сожалению, сертификация не раскрывает никаких подробностей о технических характеристиках. Тем не менее, не стоит ожидать, что Honor Pad X9a будет высококлассным устройством. Напомню, X8a оснащен 11-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем разрешением 1200x1920 точек с частотой обновления 90 Гц, чипсетом Snapdragon 680, 4 ГБ оперативной памяти, 64/128 ГБ встроенной памяти, парой 5-мегапиксельных камер (одна спереди, одна сзади) и аккумулятором емкостью 8300 мАч. Скорее всего, Honor Pad X9a получит лишь небольшие улучшения.
© Антон Печеровый,
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