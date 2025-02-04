Слухи: Появилась информация о дате анонса Xiaomi 15 Ultra

MForum.ru
04.02.2025,
Уже некоторое время активно циркулируют слухи о Xiaomi 15 Ultra. Большинство источников сходятся во мнении, что устройство будет представлено в Китае в конце этого месяца, а затем последует глобальный анонс на MWC Barcelona в марте.
Xiaomi хранит молчание о дате мероприятия, но в сети появился официальный постер, где указано, что Ultra будет представлен 26 февраля. Кроме того, устройство также было замечено в коротком видео, демонстрирующем обновленный остров камеры с четырьмя видимыми датчиками. Дизайн устройства из видео похож на тот, что был замечен в недавней утечке, хотя эта версия получила более чистый матовый вид.
Согласно последним слухам о спецификациях, 15 Ultra будет оснащен основной камерой размером 1 дюйм Lytia LYT-900, перископическим телеобъективом 200 МП (ISOCELL HP9), телеобъективом ближнего действия 50 МП (IMX858) и сверхширокоугольным 50 МП (ISOCELL JN5) сенсором. Ожидается, что новинка получит 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2K с частотой обновления 120 Гц. Основой аппаратной части станет чип Snapdragon 8 Elite. За автономность будет отвечать аккумулятор емкостью 6000 мАч с проводной зарядкой 90 Вт и беспроводной зарядкой 50 Вт.
© Антон Печеровый,
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