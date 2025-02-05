Слухи: Vivo V50 готовится к анонсу

MForum.ru
05.02.2025,
Vivo раскрыла дизайн и основные характеристики смартфона V50, но не сообщила планируемую дату анонса. Впрочем, информированные источники утверждают, что новинка будет анонсирована в Индии 17 февраля.
Купить V50 можно будет в цветах Rose Red, Starry Blue и Titanium Grey.
Фоточасть устройства включает в себя три камеры разрешением 50 МП, две сзади (основная с OIS и 119° сверхширокоугольная), одну спереди (с автофокусом).
Экран новинки будет изогнут с четырех сторон, речь идет об 6.67-дюймовой AMOLED-панели разрешением FHD+ с частотой обновления 120 Гц.
Вероятная аппаратная платформа - Snapdragon 7 Gen 3. ОС «из коробки» - Android 15 с Funtouch OS 15 от vivo поверх него. За автономность будет отвечать аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой проводной зарядки 90 Вт. Также отметим рейтинги IP68 и IP69 по пыле- и водонепроницаемости.
© Антон Печеровый,
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