Слухи: Vivo V50 готовится к анонсу

05.02.2025, MForum.ru

Vivo раскрыла дизайн и основные характеристики смартфона V50, но не сообщила планируемую дату анонса. Впрочем, информированные источники утверждают, что новинка будет анонсирована в Индии 17 февраля.

Купить V50 можно будет в цветах Rose Red, Starry Blue и Titanium Grey.

Фоточасть устройства включает в себя три камеры разрешением 50 МП, две сзади (основная с OIS и 119° сверхширокоугольная), одну спереди (с автофокусом).

Экран новинки будет изогнут с четырех сторон, речь идет об 6.67-дюймовой AMOLED-панели разрешением FHD+ с частотой обновления 120 Гц.

Вероятная аппаратная платформа - Snapdragon 7 Gen 3. ОС «из коробки» - Android 15 с Funtouch OS 15 от vivo поверх него. За автономность будет отвечать аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой проводной зарядки 90 Вт. Также отметим рейтинги IP68 и IP69 по пыле- и водонепроницаемости.