Слухи: OnePlus 13R получит сдвоенную камеру. Но это не точно

06.02.2025, MForum.ru

В настоящее время серия OnePlus 13 включает два смартфона: OnePlus 13 и OnePlus 13R. По слухам, в марте к ним присоединится третья модель, OnePlus 13 Mini (либо OnePlus 13T). В прошлом месяце информатор Digital Chat Station заявил, что она будет оснащена тройной камерой. Однако, в новой утечке упоминается сдвоенный модуль.

DCS сообщает, что OnePlus 13 Mini будет оснащен 50-мегапиксельной основной камерой, которую будут дополнять 50-мегапиксельный телеобъектив с 2-кратным зумом. Напомню, ранее тот же источник упоминал стронную камеру, включающую 50-мегапиксельный основной сенсор Sony IMX906, 50-мегапиксельный перископический телеобъектив (3-кратный зум) и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль. Впрочем, в DCS подчеркнули, что комбинация камер не подтверждена, а значит могут быть варианты.

Другие характеристики OnePlus 13 Mini, ранее предоставленные DCS, включают Snapdragon 8 Elite SoC, 6,31-дюймовый экран 1,5K LTPO и оптический сканер отпечатков пальцев на дисплее. Также смартфон получит металлическую рамку и стеклянную заднюю панель.