Слухи: Официально раскрыты основные характеристики и дата анонса Realme P3 Pro

07.02.2025, MForum.ru

Realme P3 Pro, слухи о котором ходили последние несколько недель, будет представлен 18 февраля в полдень по индийскому времени. Источник информации – Realme India.

Кроме того, было подтверждено, что Realme P3 Pro — смартфон разработанный для геймеров и законодателей моды — будет базироваться на чипсете Snapdragon 7s Gen 3, что сделает его первым смартфоном в этом сегменте, который будет построен на данном чипе.

Realme подтвердила и то, что P3 Pro будет оснащен изогнутым с четырех сторон дисплеем, что также станет еще одной первой функцией в сегменте. Для «устойчивой производительности» Realme P3 Pro получит «систему охлаждения Aerospace VC» с площадью охлаждения 6050 мм².

За автономность Realme P3 Pro будет отвечать аккумулятор «Titan» емкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки 80 Вт. Смартфон также будет оснащен технологией GT Boost, разработанной совместно с KRAFTON.

Поскольку до презентации еще больше недели, можно ожидать, что в ближайшие дни Realme раскроет больше информации о P3 Pro.