Слухи: Раскрыты цены Google Pixel 9a в США и Европе

07.02.2025, MForum.ru

Недавно появились слухи, что Google Pixel 9a станет доступен для предварительного заказа в США 19 марта по цене 499 долларов США за модель со 128 Гб встроенной памяти, что соответствует цене его предшественника.

Однако модель с 256 Гб памяти обойдется дороже - $599, что на 40 долларов больше, чем версия Pixel 8a на 256 ГБ. Вероятно, Google посчитала целесообразным немного увеличить маржу этого варианта, рассчитывая на то, что 128 ГБ недостаточно для многих пользователей.

Новая утечка раскрыла европейские цены устройства. Pixel 9a будет стоить 499 фунтов стерлингов / 549 евро за вариант со 128 ГБ встроенной памяти и 599 фунтов стерлингов / 649 евро за версию с 256 ГБ памяти. Более дешевая модель будет предлагаться в Европе в четырех цветовых решениях: Obsidian, Porcelain, Iris и Peony. Более дорогая – только два варианта: Obsidian и Iris. Прием предварительных заказов стартует, как и в США, 19 марта. Начало отгрузок – 26 марта.

Ожидается, что Pixel 9a будет работать на базе Tensor G4 SoC в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти. Он должен поставляться с аккумулятором емкостью 5100 мАч, самым большим из когда-либо устанавливаемых в смартфонах в Pixel. Разрешение основного сенсора тыловой камеры составит 48 Мп.