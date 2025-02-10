Слухи: Redmi Turbo 4 Pro будет построена на чипсете Snapdragon 8s Elite

10.02.2025, MForum.ru

Сообщается, что Xiaomi работает над устройством среднего класса на базе Snapdragon 8s Elite, оснащенным 6,8-дюймовым дисплеем LTPS с разрешением 1,5K.

Redmi Turbo 4

Новость поступила от известного информатора Digital Chat Station, который ранее намекнул на наличие смартфона Xiaomi с этим чипом и внушительной батареей емкостью 7410 мАч. В новой утечке источник сообщает, что телефон оснащен плоским дисплеем, а рамки чрезвычайно узкие и симметричные.

Напомню, LTPS-панели могут переключаться между 60 Гц и 120 Гц, чтобы сбалансировать плавность и энергопотребление в зависимости от типа воспроизводимого контента. Именно этим LTPS-панели отличаются от LTPO-панелей, которые поддерживают настоящую переменную частоту обновления и используются во флагманских устройствах. Также, по данным источника, в активе этой новинки ожидается металлическая рамка и стеклянная задняя панель.

Если сопоставить эту информацию и предыдущие утечки, речь может идти о Redmi Turbo 4 Pro. Напомню, Redmi выпустила Turbo 4 в январе этого года, этот смартфон получил почти плоский дисплей и почти симметричные рамки.

Также есть информация о фоточасти этой новинки. Ожидается, что Redmi Turbo 4 Pro, аналогично Redmi Turbo 4 и Turbo 3, будет оснащаться сдвоенной тыловой камерой в конфигурации 50MP + 8MP. Основным датчиком может быть 1/1.95″ Sony Lytia LYT-600, который используется в iQOO Neo 10R на базе Snapdragon 8s Elite. В программной части ожидается HyperOS 2.0 из коробки.

Пока подробности о модели Pro скудны, но вероятно она многое сохранит от предшественника. Напомню, Turbo 4 получил степень защиты от пыли и воды IP68, яркость экрана достигает 1400 нит под прямыми солнечными лучами и 3200 нит в режиме пиковой яркости. Тип используемой памяти для хранилища – UFS 4.0, максимальная мощность зарядки – 90 Вт.

Вероятным временем анонса Redmi Turbo 4 Pro называют второй квартал текущего года, возможно, он будет представлен уже в апреле.