Слухи: Готовится анонс iPhone SE 4-го поколения

MForum.ru
10.02.2025,
В этом году ожидается выход обновления смартфона iPhone SE. В соответствии с текущим соглашением об именах, она почти наверняка будет называться iPhone SE (4-го поколения) или iPhone SE (2025). Напомню, Apple обычно просто продает устройства серии как iPhone SE без каких-либо дополнительных разъяснений.
По слухам, анонс может состояться уже на следующей неделе, без какого-либо громкого официального мероприятия. Новая утечка, от производителя чехлов Spigen, подтвердила дизайн новинки: вырез на дисплее и одну тыловую камеру.
Судя по рендерам, расположение кнопок кажется стандартным для Apple, хотя ползунок оповещений, возможно, заменен кнопкой. На дисплее есть вырез, где будут размещены все датчики, включая Face ID. Предполагается, что iPhone SE (4-го поколения) получит 6,1-дюймовый дисплей Super Retina XDR OLED, как и iPhone 14.
Из прочих утечек известно, что новый iPhone SE будет базироваться на чипсете Apple A18 и оснащаться 8 ГБ оперативной памяти, что позволит запускать Apple Intelligence. Вероятное разрешение тыловой камеры – 48 Мп. Предположительно, новый SE станет первым iPhone, который будет оснащен встроенным сотовым модемом, что проложит путь к будущему без зависимости от Qualcomm. Также ожидается порт Type-C. Рекомендованная начальная розничная цена iPhone SE (4-го поколения) составит 499 долларов.
© Антон Печеровый,
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