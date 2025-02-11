Слухи: Samsung Galaxy S26 могут получить АКБ Silicon-Carbon ёмкостью до 7000 мАч

11.02.2025, MForum.ru

Samsung рассматривает возможность увеличения емкости аккумулятора серии Galaxy S26 путем изменения технологии аккумулятора. FNNews предположил, что корейская компания может принять решение Silicon-Carbon, что потенциально позволит телефонам достичь емкости до 7000 мАч.

Новая технология аккумулятора заменяет графит на кремний в катодном материале, увеличивая емкость батареи. Изначально были опасения по поводу высоких производственных затрат. Однако, поскольку Xiaomi, vivo и OnePlus выпускают флагманы с таким АКБ, Samsung также стремится не отставать.

Осторожная позиция Samsung в отношении кремниево-углеродных аккумуляторов обусловлена тем, что компания производит «гораздо больше единиц», чем ее китайские конкуренты, а любые проблемы с продуктом могут привести к широкомасштабным последствиям. Это рассуждение также применимо к зарядным мощностям 25 Вт и 45 Вт, которые корейская фирма неизменно использовала на протяжении многих лет.

По данным FNNews, Samsung вкладывает значительные средства в интеграцию аккумуляторов Si/C в свои флагманские модели следующего года. Были решены вопросы, связанные с составом материала и расширением, что потенциально повышает уверенность Apple в принятии этих более тонких аккумуляторов для iPhone 17.

Напомню, Samsung Galaxy S25 Ultra был выпущен с аккумулятором емкостью 5000 мАч и зарядкой 45 Вт, что аналогично пятилетнему Galaxy S20 Ultra. Аналогично, базовый Galaxy S25 оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч и поддерживает зарядку 25 Вт, как и его собрат 2020 года. В плане АКБ Galaxy S25+ получил постепенные улучшения в плане аккумулятора, несмотря на то, что Plus является наименее популярным вариантом во флагманском трио.