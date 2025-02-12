Анонсы: HMD Aura² представлен официально

12.02.2025, MForum.ru

HMD пополнила свое портфолио смартфоом Aura² (Aura в квадрате). Новинка представляет собой переработанный HMD Arc с увеличенным объемом памяти до 256 ГБ. В Австралии новинка появится 13 марта по цене 169 австралийских долларов (106 долларов США).

HMD Aura² оснащен 6,52-дюймовым IPS0-дислеем разрешением HD+, частотой обновление 60 Гц и пиковой яркостью 460 нит. Основа аппаратной платформы чипсет Unisoc SC9863A в паре с 4 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью слота для карт microSD. Программное обеспечение базируется Android 14 в версии Go.

На задней панели расположена 13-мегапиксельная камера, в каплевидном вырезе дисплея — 5-мегапиксельная камера для селфи. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч, но максимальная мощность зарядки лишь 10 Вт. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания.

HMD Aura² поставляется в черном Midnight Black и сине-зеленом Icy Blue. Также отметим класс защиты от влаги и пыли IP54.